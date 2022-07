POL-HRO: Brand einer Scheune in Techin

Zarrentin (ots) -



Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Scheune in Techin (bei Zarrentin) gerufen. Das Gebäude, in dem sich zwei Ferienwohnungen befinden, brannte letztendlich komplett nieder. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in den Wohnungen.



Bei den ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass fahrlässiges Verhalten in einer der Ferienwohnungen zu dem Brand beigetragen haben kann. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Am Donnerstag werden sich weitere Ermittlungen zur Brandursache anschließen. Gegen die Mieterin der Wohnung wird wegen Fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.



