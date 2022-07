POL-HRO: Brand in einem Reihenhauskomplex

Selmstorf (ots) -



Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach Mitternacht, wurde bekannt, dass ein Reihenhaus im Selmsdorfer Tannenweg brennen soll. Nach bisherigen Erkenntnissen breitete sich das Feuer,ausgehend vom Dachbereich eines Hauses, auf insgesamt fünf Häuser des Reihenhauskomplexes aus. Die Feuerwehren Selmsdorf, Dassow und Schönberg waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Vier der betroffenen Häuser waren anschließend nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner der betroffenen Häuser konnten diese rechtzeitig verlassen. Zwei Personen wurden zur Behandlung einer möglichen Rauchvergiftung ins Krankenhaus transportiert. 25 Bewohner des Reihenhauskomplexes können nicht in ihre Häuser zurückkehren, da diese derzeit unbewohnbar sind. Der Bürgermeister der Gemeinde Selmsdorf sorgte für eine Notunterkunft. Der Sachschaden wird derzeit auf über 1 Mio. Euro geschätzt. Die B 104 war während der Löscharbeiten bis 04:10 Uhr voll gesperrt.



Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung ein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell