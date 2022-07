POL-ANK: Radfahrer Mittags mit 1,65 Promille in Anklam gestoppt

Anklam (ots) -



Am 13.07.2022, gegen 12:40 Uhr, stoppten Beamte des Polizeihauptrevieres in Anklam einen Radfahrer in der Leipziger Allee, weil dieser durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Der Radfahrer fuhr nicht nur auf dem Gehweg sonders tat das auch mit einer Vielzahl kleiner und unsicher wirkender Lenkbewegungen. Zudem bremste er seinen Drahtesel oft sehr abrupt.



Als die Beamten den 57-jährigen Radfahrer schließlich kontrollierten, konnten sie zudem Atemalkohol bei ihm wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille bei dem Anklamer.



Was folgte war eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus in Anklam und die Erstattung einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell