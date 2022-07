POL-HRO: Erfolg für Rostocker Polizei: Mutmaßlicher Drogendealer in den Wallanlagen gestellt

Rostock (ots) -



In den Wallanlagen konnte die Rostocker Polizei am gestrigen Dienstagnachmittag (12.07.2022) einen mutmaßlichen Drogendealer stellen.



Ein Zeuge teilte der Polizei zuvor eine Person mit, die offensichtlich mit Betäubungsmitteln hantierte. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe einen 15-jährigen Deutschen stellen.



Im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort konnten die Polizeibeamten einen Rucksack sicherstellen, der dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden Betäubungsmittel, Verpackungsmaterial sowie eine Feinwaage gefunden.



Der Jugendliche wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Strafanzeige wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln wurde aufgenommen. Die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an.



