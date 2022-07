POL-HRO: Einbruch in Rostocker Tischlerei

Rostock (ots) -



Nachdem bereits in der Nacht zum vergangenen Dienstag in eine Tischlerei in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt eingebrochen worden ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Ein Mitarbeiter bemerkte gegen 07:00 Uhr den Einbruch und informierte umgehend die Rostocker Polizei. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, dort durchsuchten sie Schränke sowie Behältnisse und entwendeten Elektronik. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.



Im Rahmen der Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz und konnte verschiedene Spuren sichern, welche jetzt ausgewertet werden müssen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Rostock geführt.



