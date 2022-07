POL-LWL: Autofahrer verletzte sich bei misslungenem Überholmanöver leicht

Zölkow (ots) -



Bei einem misslungenen Überholmanöver hat sich am Dienstagabend auf der B 392 bei Zölkow ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 82-jährige Fahrer hatte zunächst versucht, einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Der Autofahrer brach den Überholvorgang jedoch ab und wollte sich hinter dem LKW wieder einordnen. Dabei prallte der PKW seitlich gegen das Lastauto. In weiterer Folge kam der PKW, bei dem der Airbag auslöste, auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Der LKW soll ohne anzuhalten weitergefahren sein. Unklar ist, ob dessen Fahrer den Vorfall bemerkte. Der leicht verletzte Autofahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des Mannes entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.



