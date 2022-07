POL-ANK: Motorboot samt Trailer in Anklam entwendet

Anklam (ots) -



Am 12.07.2022, gegen 10:40 Uhr, teilte der 66-jährige Geschädigte eines Diebstahls der Polizei in Anklam mit, dass ihm sein Boot samt Motor und Trailer entwendet wurde.



Boot und Trailer wurden aus einer Garage von einem Grundstück der Gartensparte "Zur grünen Wiese" gestohlen, zu dem sich der oder die unbekannten Täter unberechtigt Zutritt verschafft hatten. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 10.07.2022, 18 Uhr und dem 12.07.2022, 10:30 Uhr. Der Gesamtschaden durch den Diebstahl wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Strafanzeige wegen des Diebstahls wurde erstattet.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise zu Tätern haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 251 2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



