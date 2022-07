POL-SN: Polizei stellt Diebesgut bei einem 45-Jährigen sicher

Schwerin (ots) -



Nach einem Vorfall am Dienstagmorgen stellte die Polizei Diebesgut bei einem 45-Jährigen sicher.

Als ein männlicher Kunde die PIN der Geldkarte beim Bezahlvorgang mehrmals falsch eingab, wurde ein Tankstellenmitarbeiter misstrauisch und als er daraufhin feststellte, dass die Geldkarte einer Frau und nicht einem Mann gehörte, rief dieser die Polizei. Die Beamten des Polizeihauptrevieres kamen umgehend in der Güstrower Straße zum Einsatz und überprüften den Vorfall. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann unberechtigt im Besitz der Geldkart war. Bei der Durchsuchung des 45-jährigen Deutschen aus Mühlen Eichsen entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut, darunter Bargeld und weitere Inhalte eines Portmonees. Die Polizei nahm Kontakt zu der Eigentümerin der Wertsachen auf und konnte diese bereits übergeben. Den Verlust derselbigen hatte sie bis dato zwar bemerkt jedoch nicht angezeigt. Das wurde im Rahmen des Polizeieinsatzes nachgeholt. Die Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen gegen den 45-Jährigen beauftragt.



