POL-NB: Arbeitsunfall mit zwei getöteten Personen und einem Schwerverletzten in der Eisengießerei Torgelow, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots) -



Am 12.07.2022, um 19:10 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald über einen schweren Arbeitsunfall informiert.

Der Arbeitsunfall ereignete sich in einer Halle auf dem Firmengelände

der Eisengießerei Torgelow.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist bekannt, dass eine ca. 60 - 80 Tonnen

schwere Gussform aus gehärtetem Sand beim Abstellen auf den

vorgesehenen Lagerböcken zerbrach. Dabei wurden drei Arbeiter durch

die Bruchstücke erfasst. Ein 53-jähriger Arbeiter musste durch den

eingesetzten Notarzt sofort für tot erklärt werden. Ein weiterer

51-jähriger Arbeiter wurde verschüttet. Er konnte erst gegen 23:00

Uhr nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Ein weiterer

35-jähriger Arbeiter wurde schwer verletzt, er zog sich eine offene

Beinverletzung zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur

Behandlung ins Klinikum Greifswald gebracht.

Zu den Ursachen des Unglücks können gegenwärtig noch keine Aussagen

getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort

aufgenommen. Der Ereignisort wurde beschlagnahmt. Durch die

Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz von Sachverständigen zur

Ursachenforschung angeordnet.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow befanden sich vor

Ort im Einsatz um die Toten und den Verletzten zu bergen.





Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell