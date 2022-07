POL-NB: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen auf der L 192 zwischen Tribsees und Drechow im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Am 12.07.2022 gegen 21:05 Uhr ereignete sich auf der L 192 zwischen

Tribsees und Drechow ein Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten

Personen.

Die 81-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Fiat Panda befuhr

die L 192 aus Richtung Drechow in Richtung Tribsees. Auf der Rückbank

des PKW befanden sich die beiden deutschen Mitfahrer (20 und 51 Jahre

alt). Auf Höhe der Unfallstelle kam die Fahrzeugführerin mit ihrem

PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem

Straßenbaum zusammen. Alle drei Personen wurden schwer verletzt - nur

ein Hund, welcher ebenfalls im Fahrzeug war, blieb unverletzt. Die L

192 war für die Zeit der Unfallaufnahme für 1,5 Stunden. voll

gesperrt. Zur Versorgung der verletzten Personen kamen drei

Rettungswagen, zwei Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber sowie

die freiwilligen Feuerwehren aus Tribsees und Richtenberg zum

Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4200 EUR. Der

PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallursache bleibt zu ermitteln.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell