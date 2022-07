POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtet vom Unfallort (Putbus - Landkreis Vorpommern- Rügen)

Bergen (ots) -



Am 12.07.2022 gegen 20:25 Uhr kam es auf der Plattenstraße zwischen

Nadelitz und Muglitz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW

Transporter und einem PKW Mitsubishi. Als der 59-jährige deutsche

Fahrer des Transporters bemerkte, dass die Polizei zwecks

Unfallaufnahme gerufen wurde, stieg dieser in sein Fahrzeug und

entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er konnte im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen bisher noch nicht festgestellt werden, ist aber

bekannt.

Der 26-jährige deutsche Fahrer des Mitsubishis sowie ein 24-jähriger

deutscher Mitfahrer, beide von der Insel Rügen, wurden bei dem Unfall

leicht verletzt und wurden zur Behandlung ins Sana-Krankenhaus Bergen

eingeliefert.

Der Sachschaden beläuft sich derzeit beim Mitsubishi auf ca. 2000,-

Euro.

Gegen den VW-Fahrer wurde Anzeige wegen Unfallflucht und fahrlässiger

Körperverletzung erstattet. Die Kriminalpolizei übernimmt die

weiteren Ermittlungen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell