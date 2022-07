POL-HRO: BMW rammt mehrere Fahrzeuge und flüchtet

Rostock (ots) -



Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr rammte ein schwarzer BMW zwei geparkte Fahrzeuge in der Rostocker Blücherstrasse. Dies veranlasste den Fahrer jedoch nicht zum Halten. Stattdessen verließ er den Ort in Richtung Altstadt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der BMW dort dann auch festgestellt werden. Ganz in der Nähe befand sich auch der Wohnort des Fahrzeughalters. Da dieser auf Klingeln nicht reagierte, ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnung an. Als ein Schlüsseldienst seine Arbeit an der Tür aufnehmen wollte, entschloss sich der 66jährige Mann dann doch, die Tür zu öffnen. Er wurde im alkoholisierten Zustand angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.



Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zur Prüfung der Alkoholisierung wurden Blutproben beim Fahrzeughalter entnommen. Der Kriminaldauerdienst Rostock sicherte Spuren. Beim Unfallgeschehen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

POK Tobias Gläser

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell