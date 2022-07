POL-NB: Brand eines Ackerschleppers und einer Strohpresse im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am 12.07.22 kam gegen19:10 Uhr zu einem Brand auf einem Acker

zwischen Barth und Rubitz. Eine Strohpresse war in Brand geraten. Der

Fahrer des ziehenden Ackerschleppers konnte rechtzeitig sein Fahrzeug

verlassen, bevor das Feuer auch auf den Ackerschlepper übergriff. Er

wurde nicht verletzt.

Bei dem Brand wurde der Ackerschlepper und die Strohpresse zerstört.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000,-Euro.

Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren Barth, Saatel,

Löbnitz und Kenz-Küstrow mit 30 Kameraden zum Einsatz.

Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein

Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann. Es wird davon

ausgegangen, dass sich trockenes Stroh in der Strohpresse selbst

entzündet hat.





Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell