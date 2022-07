POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B105 zwischen Stralsund und Greifswald am Abzweig Mesekenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 12.07.2022 gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf der B 105, am

Abzweig Mesekenhagen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen

verletzt wurden.

Ein 62-jähriger Fahrer eines PKW Toyota Avensis befuhr die B105 aus

Stralsund kommend in Richtung Greifswald. Auf Höhe des Abzweiges

Mesekenhagen übersah er den vor ihm fahrenden PKW VW Tiguan und fuhr

auf diesen auf.

Dabei zogen sich der Fahrer des PKW Toyota und seine 62-jährige

Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit einem RTW zur

weiteren medizinischen Versorgung ins Uniklinikum Greifswald

gebracht.

Die beiden Insassen des VW Tiguan, ein 54-jähriger Mann und die

7-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Der PKW Toyota Avensis ist nicht mehr fahrbereit.

Die eingesetzte Feuerwehr musste die ausgelaufenen

Betriebsflüssigkeiten des Toyota Avensis von der Fahrbahn beseitigen.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,- Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell