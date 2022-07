POL-SN: Autofahrer nach zwei Unfällen verletzt und PKW nicht fahrbereit

Details anzeigen Verunfalltes Fahrzeug Verunfalltes Fahrzeug

Schwerin / Gadebusch (ots) -



Nach zwei Unfällen, die ein 26-Jähriger am Montagabend verursachte, ist der Unfallwagen nicht mehr fahrbereit, er selbst ist leicht verletzt.



Der 26-Jährige soll zunächst ohne Zustimmung des Fahrzeughalters den Autoschlüssel an sich genommen haben und hat dann von der Rogahner Straße aus eine Fahrt durch Schwerin und dem Umland unternommen. Am Ostorfer Ufer kam es zu einem ersten Verkehrsunfall gegen 20:25 Uhr. Nach dem der 26-Jährige vorübergehend auf dem Gehweg gefahren sein soll und später auf die Fahrbahn zurückkehrte, streifte er einen weiteren PKW, der wiederum durch den Zusammenstoß gegen den parallelfahrenden LKW gedrückt wurde. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher soll sich unmittelbar nach dem Vorfall vom Geschehen entfernt haben.

Seine weitere Fahrt führte nach Dalberg-Wendelstorf, wo er ca. 20 Minuten später einen zweiten Unfall verursachte. In einer Kurve kam das Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Unmittelbar eintreffende Ersthelfer versorgten den Verletzten. Der Gesamtschaden am unfallverurschenden Fahrzeug wird derzeit auf 15.000EUR geschätzt, es war nicht mehr fahrbereit musste abgeschleppt werden.



Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit den gestrigen Vorfällen gegen den 26-jährigen Iraker nun in mehreren Verfahren, unter anderem wegen des Unbefugten Gebrauchs eines PKWs, des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zur Klärung der Gesamtumstände wurden an den Unfallorten Spuren gesichert, zudem wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.



