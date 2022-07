POL-LWL: Besorgte Autofahrer informierten über Schlangenlinienfahrt

Ludwigslust (ots) -



Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei am Montagabend eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die zuvor auf der BAB 14 bei Ludwigslust mit ihrem PKW in Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizei stoppte das Fahrzeug der 57-jährigen Fahrerin wenig später auf der B 191 bei Karstädt. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 2,45 Promille. Zeugenaussagen zufolge soll die Autofahrerin auf der BAB 14 mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und bei ihrer Schlangenlinienfahrt beinahe eine Schutzplanke gerammt haben. Die Polizei stellte den Führerschein der deutschen Fahrerin sicher und brachte sie zur Blutprobenentnahme. Zudem ist gegen die 57-Jährige Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



