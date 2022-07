POL-ANK: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der L28 bei Ferdinandshof (LK V-G)

Ueckermünde (ots) -



Am 11.07.2022, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der L28 kurz hinter dem Ortsausgang Meiersberg in Fahrtrichtung Blumenthal ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 64-jährige Fahrer eines PKW Skoda einen vor ihm fahrenden PKW Volvo überholen. Während der Skoda-Fahrer zum Überholen ausscherte übersah er, dass er bereits von einem hinter ihm fahrenden PKW Polestar 2, an dessen Steuer ein 49-jähriger Fahrzeugführer saß, überholt wurde. In Folge des Fehlers beim Überholtwerden kollidierte der Skoda seitlich mit dem Polestar 2, dieser geriet ins Schleudern und stieß dann mit dem vor ihm fahrenden Volvo zusammen. In Folge der Kollision zwischen dem PKW Polestar 2 und dem PKW Volvo geriet wiederum der Volvo ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.



Im Volvo selbst saßen eine 41-jährige Fahrzeugführern, ihre Beifahrerin und ein Kind (Alter bisher unbekannt). Bei dem Unfall wurden die 41-Jährige Volvo-Fahrerin schwer, die Beifahrerin und das Kind leicht verletzt. Der Fahrer des PKW Polstar verletzte sich ebenfalls leicht. Die vier verletzten Personen wurden alle mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Ueckermünde gebracht.



Bei dem Unfall ist ein Schaden von ca. 76.000 Euro entstanden. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die Feuerwehren aus Ferdinandshof und Meiersberg mussten die Fahrbahn zudem von den aufgelaufenen Betriebsstoffen reinigen.



Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme der Polizei war die L28 zwischen Ueckermünde und Ferdinandshof für ca. 2 h voll gesperrt.



