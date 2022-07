POL-NB: Verkehrsunfall in Waren - Fahrzeugführerin schwerverletzt

Waren (ots) -



Am 11.07.2022 ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW die Karl-Marx-Straße in 17192 Waren, fuhr geradeaus auf das ehemalige Gelände des Schaper-Marktes in der Witzlebenstraße und kollidierte auf diesem frontal mit einem parkenden Traktor. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren aus dem Pkw befreit werden.



Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme der Fahrzeugführerin ursächlich für den Verkehrsunfall.

Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell