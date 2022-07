POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Transporter

Lübesse (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier Kleintransporter auf der Landesstraße 072 zwischen Fahrbinde und Lübesse sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Vorfall ereignete sich aus noch ungeklärter Ursache auf der Straßenkreuzung am Abzweig nach Goldenstädt. Dabei wurde einer der beiden Transporter-Fahrer leicht verletzt. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Kleintransporters blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zur halbseitigen Sperrung der nach Goldenstädt führenden Kreisstraße. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



