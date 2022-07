POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg - Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg -Tatverdächtiger in Haft!

Neubrandenburg (ots) -



Nachtragsmeldung zur PM vom 10.07.2022



Wie die Polizei berichtete (https://bit.ly/3RiTnrz), rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeihauptreviers Neubrandenburg am 09.07.2022 gegen 22:50 Uhr zu einem Kellerbrand in die Robert-Koch-Straße der Neubrandenburger Oststadt aus.



Im Zuge der ersten Ermittlungen gingen Kriminal- und Polizeibeamte dem Hinweis auf einen möglichen Tatverdächtigen nach. Es sollte sich um einen 31-jährigen Neubrandenburger handeln. Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Neubrandenburg konnten noch am Sonntag, 10.07.2022, einen dringenden Tatverdacht der Brandstiftung gegen den Mann begründen.



Der 31-Jährige wurde am späten Sonntagnachmittag in Neubrandenburg dem Haftrichter des Amtsgerichts Neubrandenburg vorgeführt. Der Haftrichter ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde in die zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Mögliche Bezüge zu weiteren schweren Brandstiftungen in der Neubrandenburger Oststadt in den vergangenen Monaten sollen im Zuge der Ermittlungen aufgeklärt werden.



Presseanfragen sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zurichten.



