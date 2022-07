POL-LWL: Frau bei Autounfall schwer verletzt - PKW brannte aus

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen Neustadt-Glewe und Parchim ist am Montagvormittag eine 74-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Dem Spurenaufkommen zufolge kam die Frau mit ihrem PKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend ungebremst mit dem Wagen gegen eine Böschung. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand. Die 74-jährige deutsche Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und sich in Sicherheit bringen. Die eintreffende Feuerwehr löschte den Brand, der bereits auf den Grasbewuchs der Böschung übergegriffen hatte. Die schwer verletzte Frau wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweriner Klinik geflogen. Am Auto, das durch den Brand völlig zerstört wurde, entstand Totalschaden. Im Zuge der Rettungs- und Löschmaßnahmen sowie der Bergung des Unfallautos mussten die beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Berlin für über zwei Stunden voll gesperrt werden.



