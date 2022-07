POL-HST: Ackerbrand führt zur Autobahnsperrung

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

A20 Tribsees (ots) -



Am Montag, dem 11.07.2022 wurde der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen gegen 11:30 Uhr der Brand eines Kornackers in der Gemeinde Triebsees gemeldet.



Während der Mäharbeiten kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Es brannte ein Stoppelacker auf einer Fläche von etwa 500 mal 500 Metern.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der damit verbundenen Sichtbehinderung wurde die Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Tribsees für etwa 20 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.



Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden kamen zum Einsatz und löschten das Feuer, bevor weitere Flächen oder Gebäude in Gefahr gerieten.

Ein nennbarer Sachschaden ist nach jetziger Kenntnis nicht entstanden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell