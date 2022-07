POL-NB: Brand eines Geräteschuppens und eines Hühnerstalls in Wolgast

Wolgast (ots) -



Am 10.07.2022 kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Brand eines

Geräteschuppens und eines angrenzenden Hühnerstalls in der Straße "An

den Anlagen" in Wolgast.

Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Geräteschuppen mit

Gartenwerkzeug, Gartenbedarf und Kleinstmengen an Lacken und Ölen in

Brand. Dieses Feuer griff dann auf einen angrenzenden Hühnerstall

über. Beide Gebäude brannten anschließend vollständig nieder.

Die Kameraden der Feuerwehren Wolgast, Kröslin und Hohendorf kamen

mit insgesamt 30 Kamerden zum Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der

Brandursache wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell