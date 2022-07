POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 105, LK V-G

Greifswald (ots) -



Am 10.07.2022 gegen 05:10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann die B 109

aus Greifswald kommend in Richtung Stralsund. Ca. 500 Meter vor der

Abfahrt Mesekenhagen kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und

stieß mit seinem Pkw gegen die Leitplanke. Der Fahrzeugführer blieb

unverletzt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest am Unfallort ergab

einen Wert von 1,73 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe im Klinikum

Greifswald entnommen. Für die Unfallaufnahme und Bergung des nicht

mehr fahrbereiten Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst musste die B

105 ca. 1,5h vollgesperrt werden.

Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 EUR

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und ein

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet.



