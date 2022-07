POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 09.07.2022, gegen 22:50 Uhr, mussten Polizei und Feuerwehr erneut

zu einem Kellerbrand in die Robert-Koch-Straße in Neubrandenburg

ausrücken. Durch bislang unbekannte Tatverdächtige wurde persönliche

Gegenstände in mehreren Kellerabteilen in Brand gesetzt. Die

Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg waren schnell vor Ort

und begannen sofort mit der Brandbekämpfung. So konnte ein Ausbreiten

der Flammen verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht

verletzt. Eine Evakuierung der Bewohner war nicht erforderlich und

sie konnten weiterhin in ihren Wohnungen bleiben.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Im Laufe des

heutigen Tages wird auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein

Brandursachenermittler die Ermittlungen zur genauen Brandursache

aufnehmen.

Der entstanden Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





