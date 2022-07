POL-LWL: Mehrere Zehntausend Euro Schaden bei Scheunenbrand

Gorlosen (ots) -



Beim Brand einer Scheune auf einem Privatgrundstück in Boek (Gemeinde Gorlosen) ist am frühen Freitagabend ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich des Daches aus. Der Brand wurde gegen 17:30 Uhr bemerkt. Wenig später stand der obere Bereich der ca. 20x6 Meter großen Scheune komplett in Flammen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region löschten die brennende Scheune, in der sich eine Werkstatt und eine Waschküche befinden und auch eine Heizungsanlage installiert ist. Zudem soll Stroh in dem Gebäude gelagert gewesen sein. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.



