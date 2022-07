POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Vellahn (ots) -



In den Abendstunden des 08.07.2022 kam es aus bislang ungeklärter

Ursache zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei männliche deutsche

Quadfahrer schwer verletzt wurden.

Beide Fahrzeuge stießen in einer Kurve innerhalb der Ortschaft

Vellahn frontal zusammen. Hierbei wurde einer der beiden Quadfahrer

lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Der zweite

Fahrzeugführer wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus verbracht.

Die beiden Quads waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen

Sachschäden werden auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Die Ursache der Verkehrsunfalls ist noch ungeklärt. Zu weiteren

Ermittlungen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.



L. Vortmann, Polizeirevier Boizenburg

C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



