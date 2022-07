POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Insel Rügen

Sassnitz/Rügen (ots) -



Am 08.07.22 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der Landstraße

zwischen Glowe und Juliusruh ein Verkehrsunfall mit einer verletzten

Person.

Eine 68-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf und ein 37-jähriger

Fahrzeugführer eines Mazda befuhren die Landstraße von Glowe in

Richtung Juliusruh.

Kurz vor dem Ortseingang Juliusruh musste der 37-jährige

Fahrzeugführer verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrzeugführerin

erkannte dies zu spät und fuhr in der weiteren Folge auf den

vorausfahrenden Mazda auf.

Im Mazda befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen. Die

25-jährige Beifahrerin wurde hierbei verletzt und musste ins

Krankenhaus nach Bergen verbracht werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Für die Beräumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn halbseitig

gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.



