POL-NB: Unbekannte entwenden Kupferkabel

Im Zeitraum vom 06.07.2022, 18:00 Uhr bis zum 07.07.2022, 07:00 Uhr kam es in 17235 Neustrelitz zu einem Einbruchsdiebstahl auf dem Gelände eines Umspannwerkes an der B193.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und zu den Räumlichkeiten eines darauf befindlichen Containers. Von dem Gelände sowie aus dem Container entwendeten die Täter insgesamt 70 Meter Kupferkabel.



Die entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 800 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz übernommen.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-2580 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



