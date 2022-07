POL-SN: 37-Jähriger nach Verdacht des Pkw-Diebstahls vorläufig festgenommen

Schwerin (ots) -



Einer Funkstreife des Polizeihauptreviers Schwerin fiel am 7. Juli gegen 10.30 Uhr der Fahrer eines Pkw auf, der unerlaubt den Marienplatz befuhr.



Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Peugeot wenige Tage zuvor im Bundesland Brandenburg gestohlen worden war.



Der 37-jährige Deutsche aus Parchim wurde daraufhin vorläufig festgenommen; der Pkw wurde sichergestellt.



Es wird gebeten, Rückfragen zum Vorgang ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Schwerin zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell