POL-SN: Polizei ermittelt nach Schüssen mit Softair-Pistolen zwei Tatverdächtige - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Zu einem Polizeieinsatz kam es am 7. Juli gegen 20.00 Uhr in Schwerin-Lankow:



Zeugen berichteten, dass von einem Balkon des Mehrfamilienhauses in der Rahlstedter Straße in Richtung der Besucher einer Veranstaltung auf dem angrenzenden Gelände der Kita "Lankower Spielhaus" geschossen worden sei.



Die Beamten der Schweriner Polizei konnten in der Folge zwei männliche Tatverdächtige mit syrischer Nationalität im Alter von 19 und 20 Jahren ermitteln.



Polizeiliche Maßnahmen in der benannten Wohnung führten zudem zur Auffindung von drei Softair-Pistolen und entsprechener Munition. Es handelt sich dabei um kleine Kunststoffkugeln.

Die Gegenstände wurden sichergestellt; gegen die ermittelten Tatverdächtigen wurde Strafanzeige erstattet.



Personen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt.



Die Polizei Schwerin bittet in diesem Zusammenhang etwaige Zeugen oder Geschädigte, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder 0385/5180-1560 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell