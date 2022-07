Öffentlichkeitsfahndung - 75-jährige aus Rostocker Pflegeeinrichtung vermisst

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 75-jährigen Elli Levin. Die Vermisste hat am 08.07.22 gegen 10:00 Uhr die Pflegeeinrichtung in der Bonhoefferstraße in Rostock Reutershagen mit unbekanntem Ziel verlassen. Frau Levin ist stark dement und weder zeitlich noch örtlich orientiert.

Personenbeschreibung:

circa 160cm , 40kg

graues, schulterlanges Haar

rosa Jacke

weiße Turnschuhe

helle Jeans

vermutl. weißes Kissen unterm Arm

Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach der Vermissten. Wer hat Elli Levin gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen unter der Telefonnummer 0381-4916-2224, jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.