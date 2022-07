POL-ANK: Brand eines alten Kornspeichers in Ferdinandshof (LK V-G)

Ueckermünde (ots) -



Am 08.07.2022, gegen 6 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein alter Kornspeicher auf einem Gutshof in Ferdinandshof brennt.



Als die Beamtinnen und Beamten vor Ort eingetroffen sind waren die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren bereits im Einsatz, um den Brand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der alte Kornspeicher, indem sich hauptsächlich Müll und Unrat befand, vorsätzlich in Brand gesetzt.



Der oder die Täter sind bislang unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und hat Spuren am Tatort gesichert.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 500 bis 1000 Euro geschätzt.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise zu Tätern haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Ueckermünde unter 039771 82-224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell