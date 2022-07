LWSPA M-V: Stark alkoholisierter Sportbootführer

Schwerin (ots) -



Am frühen Abend des 07. Juli 2022 ging bei der Wasserschutzpolizei Schwerin ein telefonischer Hinweis ein, dass sich auf dem Schweriner Innensee im Bereich der Fährbucht ein mit zwei männlichen Personen besetztes Vermietungsboot sehr auffällig verhalten würde. Die Schweriner Wasserschutzpolizei verlegte umgehend in diesen Bereich und konnte das beschriebene Boot antreffen. Es wurde eine Sportbootkontrolle durchgeführt. In diesem Rahmen wurde dem Sportbootführer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser Test ergab einen Wert von 2,98 Promille. Der Sportbootführer und sein ebenfalls stark alkoholisierter Begleiter wurden samt Sportboot zur Dienststelle der Wasserschutzpolizei verbracht. Hier wartete bereits der durch die Polizei informierte Vermieter des Bootes, welcher das Boot mittlerweile seit einigen Stunden vermisste und nahm dieses wieder in Empfang. Unterstützende Kräfte des Polizeihauptreviers Schwerin übernahmen die Verbringung des Bootsführers zu einem Arzt, welcher die Blutprobenentnahme zur beweissicheren Strafverfolgung durchführte. Den Sportbootführer erwartet nun eine Strafanzeige, da er durch den Genuss alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen.



