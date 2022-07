POL-NB: Brand eines Traktor bei Chemnitz

Chemnitz (LK MSE) (ots) -



Am 07.07.2022 um 14:02 Uhr wurde der Polizei über die

Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

bekannt, dass es im Pinnower Weg in Chemnitz zu einem Brand einer

landwirtschaftlichen Maschine gekommen ist. Bei Eintreffen der

eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Malchin bestätigte

sich der Sachverhalt. Das Fahrzeug brannte bereits in voller

Ausdehnung. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr Neubrandenburg und

die Freiwilligen Feuerwehr Chemnitz, welche mit 14 Kameraden im

Einsatz waren, konnte das Feuer gelöscht werden. Bei der

landwirtschaftlichen Maschine handelt es sich um einen Traktor mit

Mähwerk, der im Pinnower Weg einen Grünstreifen gemäht hat und in

der weiteren Folge anfing zu brennen. Nach vorliegenden Erkenntnissen

war ein technische Defekt im Motorraum des Traktors brandursächlich.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 150.000

Euro. Verletzt wurde niemand.



