POL-LWL: Flammen schlugen auf Mehrfamilienhaus über

In Dreilützow ist am Donnerstagvormittag ein Mehrfamilienhaus durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand aus noch ungeklärter Ursache zunächst in einem Schuppen ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend auf ein angrenzendes zweistöckiges Mehrfamilienhaus über, in dem sich auch eine kleine Kindertagesstätte - eine sogenannte Tagesmutti - befindet. 7 Kinder sowie deren Betreuerin sowie der Bewohner der darüber liegenden Wohnung konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf den restlichen Gebäudeteil verhindern. Zur Stunde sind die Löscharbeiten der Feuerwehr noch nicht abgeschlossen. Der ausgebrannte Teil des Gebäudes wurde erheblich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht genau bekannt. Der vorläufig geschätzte Schaden soll sich auf über 200.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.



