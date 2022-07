POL-ANK: Korrektur Örtlichkeit - PKW-Unfall unter Alkoholeinfluss in Pasewalk

Pasewalk (ots) -



Im ersten Absatz der Pressemitteilung "PKW-Unfall unter Alkoholeinfluss in Pasewalk" ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5267028 ) steht Torgelow als Unfalort und das ist falsch. Der korrekte Unfallort liegt im Gemeindewiesenweg in Pasewalk.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell