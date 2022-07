POL-SN: Tatverdächtiger nach Eigentumsdelikten und Körperverletzung vorläufig festgenommen

Schwerin (ots) -



Zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach Eigentumsdelikten und Körperverletzung kam es am 6. Juli in Schwerin:



Gegen 11:30 Uhr ließ sich ein Mann in einem Discounter am Einkaufszentrum in der Güstrower Straße zunächst elektronische Waren zeigen. Nachdem die Mitarbeiterin die Vitrine geöffnet hatte, ergriff der Täter zwei Artikel und flüchtete aus dem Geschäft.

Die Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf und versuchten den Dieb auf dem Parkplatz festzuhalten.



Hierbei kam es zu einem Handgemenge, bei dem den Mitarbeitern des Discounters auch ein Passant zur Hilfe kam. In der Folge kam es zu Tritten und Schlägen des Tatverdächtigen gegen ebendiesen Zeugen.

Der Tatverdächtige konnte zunächst flüchten und auch der angegriffene Helfer entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Ereignisort.



Gegen 12:20 kam es dann zu einem weiteren Sachverhalt:



Ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger verzehrte im Kantinenbereich des Klinikums Speisen, ohne diese bezahlt zu haben. Im Anschluss flüchtete er.



Eingesetzte Polizeikräfte konnten den Mann zeitnah im Nahbereich vorläufig festnehmen.



Es besteht der dringende Verdacht, dass der Festgenommene auch für die zuvor am Discounter begangenen Taten als Täter in Betracht kommt.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 22 Jahre alten Mann aus Togo, der in Nordrhein-Westphalen lebt.



Die Polizei bittet in Zusammenhang mit den Taten um Mithilfe aus der Bevölkerung:



Insbesondere der auf dem Parkplatz des Discounters angegriffene Helfer wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Außerdem sind alle anderen Personen, die in diesem Bereich Zeugen der Auseinandersetzung geworden sind aufgerufen, umgehend Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.



Hinweise bitte an die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 sowie 0385/5180-1560 sowie an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



