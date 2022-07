POL-NB: Brand einer Uferböschung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht des 07.07.2022 kam es zu einem Brand einer Uferböschung in Neubrandenburg.



Gegen 02:15 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Brand im Bereich der Schillerstraße in 17033 Neubrandenburg mit.



Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnte die Ausdehnung der Flammen auf die in der Nähe befindlichen Bootsschuppen verhindern. Der Brand war nach wenigen Minuten gelöscht.



Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte Schilf über eine Fläche von ca. 4 x 1 Meter. Das Feuer hatte auch auf am Boden liegende Kunststoffrohre übergegriffen und diese beschädigt.



Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen.



Der Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Zwecke der Spurensuche und -Sicherung zum Einsatz.



Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet, welches durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt wird. Zeugen und Personen, die Auffälligkeiten im Nahbereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell