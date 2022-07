POL-ANK: PKW-Unfall unter Alkoholeinfluss in Pasewalk

Pasewalk (ots) -



Am 06.07.2022, gegen 23:30 Uhr, teilte ein Hinweisgeber der Polizei mit, dass soeben ein PKW im Gemeindewiesenweg in Torgelow von der Fahrbahn abgekommen sei und auf einem Acker zum Stehen kam.



Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten aus dem Polizeihauptrevier Pasewalk bestätigte sich der Sachverhalt. Drei Personen standen neben einem beschädigten PKW Ford, der abseits der Straße stark beschädigt auf einem Acker stand.



Bei den drei Insassen handelte es sich um eine 40-Jährige Frau und zwei 48 und 29 Jahre alte Männer aus der Region Pasewalk.

Alle drei Fahrzeuginsassen waren augenscheinlich alkoholisiert. Die beiden Männer beschuldigten sich gegenseitig, den PKW gefahren zu sein. Zeugen konnten den Fahrer des PKW jedoch gut beschreiben, sodass klar wurde, dass der 48-Jährige das Fahrzeug zur Zeit des Unfalls geführt hatte. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Der 29-Jährige Beifahrer, der zwischenzeitlich auch das Fahrzeug geführt haben soll, hatte einen Atemalkoholwert von 3,15 Promille. Bei beiden Männern wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und im Pasewalker Klinikum durchgeführt.



Gegen den 48-jährigen Unfallfahrer wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss ermittelt. Gegen den 29-jährigen Beifahrer, welcher vor dem Unfall ebenfalls gefahren sein soll, ermittelt ebenfalls die Kriminalpolizei wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.



Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro am PKW Ford, dieser war nicht mehr fahrbereit, musste von der Unfallstelle geborgen werden und wurde zudem als Beweismittel sichergestellt.



Alle Fahrzeuginsassen haben die deutsche Staatsbürgerschaft und sind bei dem Unfall unverletzt geblieben.



