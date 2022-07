Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus der Johanna-Odebrecht-Stiftung in Greifswald

Details anzeigen Bild der vermissten Monika Bredow - hier noch mit schwarzen Haaren Bild der vermissten Monika Bredow - hier noch mit schwarzen Haaren

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach der 60-jährigen Monika Bredow. Diese wurde letztmalig am 05.07.2022, 16:30 Uhr in der Johanna- Odebrecht-Stiftung in Greifswald gesehen.

Frau Bredow ist ca. 1,70 m groß, schlank, blonde schulterlange Haare, weißes T-Shirt mit unbekannter Aufschrift, schwarze Joggingshose mit weißem Streifen, Brille mit rotem Rahmen.

Frau Bredow benötigt medizinische Hilfe. Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834-540-224/ 225, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Wojciak, PHK

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst