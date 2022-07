POL-SN: Vandalismus auf Gelände der Kita in Schwerin-Lankow / Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Zu einem Fall von Vandalismus kam es auf dem Gelände der Kindertagesstätte "Anne Frank" in der Möllner Straße in Schwerin-Lankow.



Noch unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Freitagabend (1.7.) bis zum darauffolgenden Samstagmorgen (2.7.) unbefugt auf das umzäunte Gelände des Kindergartens und verursachten Sachschäden am Gebäude. Spielzeug aus dem Bestand der Kita wurde zudem umhergeworfen und teilweise entwendet.



Die Polizei Schwerin hat eine Anzeige aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen zur Tat gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de in Verbindung zu setzen.



