POL-HST: Achtung bei vermeintlichen Schnäppchen

Stralsund (ots) -



"Wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch." Die Beachtung dieser Weisheit hätte einen 25-jährigen Iraner vermutlich vor einem Betrug und finanziellen Schaden bewahrt.



Der Stralsunder zeigte am gestrigen Dienstag, dem 05.07.2022 an, dass er über eine Internet Webseite eine Playstation 5 erwerben wollte. Das Angebot von nicht einmal 400 Euro war so verlockend, dass der junge Mann das Geld überwies und erst später feststellte, dass es sich vermutlich um eine Betrugsmasche und eine gefakte Webseite handelt. Der handelsübliche Preis für die Spielkonsole liegt im Marktvergleich mindestens beim anderthalbfachen bis doppelten des hier angebotenen "Schnäppchens".



Die Polizei rät deshalb besonders beim Online-Shopping:



- Keine Spontankäufe: Bevor Sie ein Produkt in den Warenkorb eines

Online-Shops legen, sollten Sie den Preis des Produkts bei anderen

Anbietern vergleichen.



- Informieren Sie sich: Geben Sie den Namen des Online-Shops in

eine Suchmaschine ein, dadurch können Sie negative Erfahrungen

anderer Kunden herausfinden. In vielen Selbsthilfeforen erfahren Sie

ebenfalls, ob Ihr gewählter Online-Händler unseriöse

Geschäftspraktiken anwendet.



- Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung kann vor

Betrug durch Fake-Shops schützen. Getätigte Überweisungen können

jedoch allenfalls kurzfristig rückgängig gemacht werden. Beim

Lastschriftenverfahren können vorgenommene Abbuchungen noch nach

einigen Tagen storniert werden. Nutzen Sie beim Onlinekauf keine

Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard.



- Kein Einkauf bei Zweifel: Wenn Sie sich unsicher sind, kaufen

Sie am besten gar nicht im gewählten Shop. Sie sollten das gewünschte

Produkt nur beim Händler Ihres Vertrauens erwerben.



Wenn Sie Opfer dieser Betrugsmasche geworden sind, erstatten Sie mit den gesicherten Unterlagen Anzeige bei der Polizei und kontaktieren Sie Ihre Bank, um möglicherweise Ihr Geld zurück zu bekommen.



