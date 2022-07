POL-NB: 66-jährige Kraftfahrzeugführerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergen (LK VR) (ots) -



Am Montag, den 06.07.2022 befuhr eine 66-jährige Urlauberin mit ihrem

PKW VW Golf gegen 00:50 Uhr die L 30 aus Richtung Samtens kommend in

Richtung Gingst. Aus noch ungeklärter Ursache kam die

Fahrzeugführerin auf gerader Strecke, ca. 300m vor dem Ortseingang

Gingst, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei

Straßenbäumen. Anschließend kam der PKW auf der Fahrbahn zum Stehen.

Dabei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen und wurde mit dem

Rettungswagen zur Beobachtung in das Sana-Krankenhaus Bergen

verbracht. Der PKW VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste durch

ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die L 30 musste für die

Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges für

zwei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 7600,- Euro.





Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





