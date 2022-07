POL-NB: 39 Jahre alte Frau will Gebühren für Parkticket sparen und verursacht dabei einen Verkehrsunfall in Granitz/ Insel Rügen

Sassnitz (Insel Rügen) (ots) -



Am 05.07.2022 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vom Jagdschloss Granitz ein Unfall. Die 39-jährige Fahrzeugführerin aus Nordrhein-Westfalen nutze mit ihrem PKW VW den obigen Parkplatz. Als sie diesen wieder verlassen wollte und hätte ihren Parkschein am Automaten bezahlen müssen, stellte sie fest, dass sie kein Bargeld dabei hatte. Kurzerhand entschied sich die Fahrzeugführerin die Schranke zu umfahren. Dabei blieb sie jedoch an der mit einem hohen Bordstein und Blumen bepflanzten kleinen Böschung hängen. Es entstand erheblicher Schaden am Fahrzeug von etwa 5000,-EUR und auch die Bepflanzung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zudem muss die Fahrzeugführerin mit einer Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen rechnen.



