POL-HWI: Große Suche am Strand in Boltenhagen

Nach ersten Hinweisen von Strandbesuchern, dass möglicherweise eine Frau nicht vom Schwimmen in der Ostsee zurückgekehrt sei, wurden durch Polizei und Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen sowohl an Land als auch auf dem Wasser begonnen.



Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Grevesmühlen suchten im Bereich des Strandes nach der vermeintlich vermissten Frau und führten Befragungen der Strandgäste durch. Während dessen suchten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen bereits seeseitig mit zwei Booten sowie einer Drohne. Zur Unterstützung bei der Suche war zudem die Seenotrettung sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz.



Nach umfangreichen Befragungen der Strandgäste bestätigte sich der Hinweis hinsichtlich eines möglichen Badeunfalls nicht. Zudem konnte aufgefundene herrenlose Bekleidung, die durch Einsatzkräfte sichergestellt worden ist, an die Eigentümerin übergeben werden.

Gegen 16:30 Uhr wurde der Einsatz beendet.



