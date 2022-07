POL-LWL: Brand in Getreidetrockner

Parchim (ots) -



In einer Getreidetrocknungsanlage in Herzberg ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Das Feuer war in einem 14 Meter Silo-Trockner, in dem sich rund 30 Tonnen Getreide befunden haben sollen, aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Zwar ist das Feuer gelöscht, jedoch muss das Silo weiterhin mit Löschwasser gekühlt werden. Unterdessen hat die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Eine Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell