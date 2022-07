POL-ANK: PKW prallt auf der B111 bei Loddin gegen einen Baum - zwei Personen verletzt

Insel Usedom (ots) -



Am Dienstag, den 05.07.2022, kam es auf der B111 bei Loddin, gegen 13 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 70-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Nissan, der in Richtung Koserow unterwegs war, kurz hinter der Einmündung Kölpinsee aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.



Neben dem 70-Jährigen saß auch eine 68-jährige deutsche Beifahrerin mit im Fahrzeug. Sie wurde bei der Kollision mit dem Straßenbaum schwer verletzt und zog sich Frakturen an beiden Händen zu. Der Fahrzeugführer selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zog sich eine Nasenbeinfraktur zu. Die beiden verletzten Fahrzeuginsassen, die aus der Region Greifswald stammen, wurden von Rettungskräften ins Kreiskrankenhaus nach Wolgast gebracht, wo sie weiter ärztlich versorgt werden.



Am Fahrzeug ist in Folge des Zusammenstoßes mit dem Straßenbaum ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.



Mit im Unfallfahrzeug saß auch ein kleiner Hundewelpe (Rasse unbekannt). Dieser blieb bei dem Unfall unverletzt und wurde durch die Beamtinnen und Beamten vor Ort an einen örtlichen Tierhof übergeben.



