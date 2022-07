POL-LWL: Elfjähriger von PKW erfasst und schwer verletzt

Sukow (ots) -



Ein 11 Jahre altes Kind ist am Dienstagvormittag in Sukow von einem PKW angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge, der mit einem Fahrrad unterwegs war, soll ersten Erkenntnissen zufolge von einem Radweg kommend plötzlich die Straße überquert haben, als es zu diesem Vorfall kam. Nach Angaben des Autofahrers habe er noch ausweichen wollen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In weiterer Folge wurde das Fahrrad des Jungen seitlich vom PKW erfasst. Das Kind wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell