POL-NB: Verkehrsunfälle auf der BAB 20

BAB 20/ Strasburg (ots) -



Am 05.07.2022 ereigneten sich gegen 10:35 Uhr und 10:50 Uhr zwei Verkehrsunfälle, bei welchem die BAB 20 in beide Richtungen voll gesperrt werden musste.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer eines Lkw die BAB 20 in Richtung Neubrandenburg und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Abfahrt Strasburg mit einem Sperranhänger, welcher sich innerhalb einer Tagesbaustelle befand.



Nur wenige Minuten nach diesem Verkehrsunfall, befuhr ein weiterer Fahrzeugführer eines Lkw die BAB 20 in selbige Richtung und kollidierte ebenfalls aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Sperranhänger und anschließend mit der Mittelleitplanke. In der weiteren Folge kippte dieser mit Getreide beladene Lkw um und kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Getreide verteilte sich auf die Fahrbahnen in beide Richtungen.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahnen musste die BAB 20 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Neubrandenburg wird voraussichtlich noch bis in die späten Nachmittagsstunden andauern.



Der Fahrer des ersten verunfallten Fahrzeuges blieb unverletzt.



Der Fahrer des zweiten verunfallten Lkw zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg gebracht.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell